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четверг, 08 августа 2019 15:28

Обнародованы данные российских оккупантов, которые напали на Грузию

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Волонтеры обнародовали список граждан РФ, воевавших против Грузии 11 лет назад.

Опубликовали данные командного состава 7-й российской оккупационной базы в Абхазии, сообщает Inform Napalm.

Идентифицировали 185 офицеров и 15 сверхсрочников в званиях от полковника до сержанта.

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Большинство оккупантов до сих пор служат в Абхазии в мотострелковом составе и в дивизионах ПВО "С-300". 20-25% из них повышенные в должности или переведены в другие воинские части южного военного округа России, в том числе и в Крым.



7 августа 2008-го началась российско-грузинская война. Российские войска перешли грузинскую границу под предлогом защиты гражданских в сепаратистском регионе Южная Осетия.

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Дата
08
августа

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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