Обнародованы данные российских оккупантов, которые напали на Грузию

Волонтеры обнародовали список граждан РФ, воевавших против Грузии 11 лет назад.

Опубликовали данные командного состава 7-й российской оккупационной базы в Абхазии, сообщает Inform Napalm.

Идентифицировали 185 офицеров и 15 сверхсрочников в званиях от полковника до сержанта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия должна отказаться от оккупированных территорий - 10 лет "пятидневной войне"

Большинство оккупантов до сих пор служат в Абхазии в мотострелковом составе и в дивизионах ПВО "С-300". 20-25% из них повышенные в должности или переведены в другие воинские части южного военного округа России, в том числе и в Крым.







7 августа 2008-го началась российско-грузинская война. Российские войска перешли грузинскую границу под предлогом защиты гражданских в сепаратистском регионе Южная Осетия.