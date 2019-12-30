Обмен пленными: Появилась реакция ООН

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен заключенных между украинской властью и так называемыми ДНР и ЛНР.

"Вместе с тем мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане", — говорится в заявлении миссии.

В миссии отмечают, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".

"Раньше, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными", — говорится в заявлении.

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Также в ООН напомнили, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже было договорено о предоставлении международным организациям "полного и безусловного доступа ко всем задержанным" — миссия ожидает, что так называемые ДНР и ЛНР в ближайшее время предоставят такой доступ.

29 декабря, состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми ДНР и ЛНР. Из плена боевиков вернулись 76 украинцев. В рамках обмена Украине в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской. Семьи Героев Небесной сотни обращались к президенту Зеленскому с просьбой не освобождать бывших беркутовцев для обмена.