Обмен пленными на Донбассе: Киеву передали списки

На Донбассе снова обсуждают обмен пленными. Фото: dumskaya.net

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.

Сейчас они уточняются, заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе ТКГ Татьяна Иванова.

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"Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы придем к тому, что обмен произойдет", - заявила Иванова.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметила, что пока сложно говорить о том, сколько украинцев могут быть освобождены из оккупированной территории.

В самопровозглашенной ДНР заявили о получении от украинской стороны списки для обмена пленными. Его начали согласовывать, заявила "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова.