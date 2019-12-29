Обмен пленными: 22 человека отказались возвращаться к боевикам

22 человека не захотели возвращаться на территорию ОРДЛО в рамках обмена. Фото: Volynnews.com

Возвращаться к боевикам в рамках обмена отказались 22 человека.

Об этом сообщил источник, близкий к обмену пленными, передает Украинская правда.

"22 человека отказались переходить к сепарам", - сказал собеседник.

Источник не назвал точное количество лиц, которых передадут обе стороны, отметив, что процесс обмена продолжается.

В то же время, как сообщил российский Интерфакс, представитель ОРДЛО Ольга Кобцева заявила, что Луганск и Киев завершили первый этап "большого обмена".

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"У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ОРДЛО)", - сказала она.

При этом издание добавляет, что якобы два человека отказались возвращаться с территории ОРДО в Украину.

9 декабря 2019 в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех". 29 декабря обмен стартовал на КПВВ "Майорское" Донецкой области, Украине должны передать 80 пленных.