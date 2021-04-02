Нынешняя эскалация ситуации в Донбассе является крупнейшей за последние годы - МИД

В МИД высказались по эскалации на Донбассе. Фото: Украинская правда

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является самой системной и масштабной за последние годы.

"Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и масштабной за последние годы ", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

Своими действиями Российская Федерация завела ситуацию в тупик, выход из которого только один - дипломатия.

"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня. Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в нормандской формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров", - отметил министр.

Кулеба отметил, что какую бы дезинформацию не распространяли Россия, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта на Донбассе заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.