Нормандская встреча не даст никаких результатов - Портников

Нормандська Зустріч не дасть ніякіх результатів. Фото: Reuters

Заявление о выходе из Минских соглашений является сигналом для Запада, а не России.

"Таким образом Украина дает понять, что эту встречу надо готовить более тщательно, потому что все может "посыпаться". Относительно РФ, то ей выгодно, чтобы Украина вышла из" Минска", потому что это поставит под сомнение продолжение санкций в отношении РФ", - говорит в комментарии Gazeta.ua политический эксперт Виталий Портников.

Альтернативы Минске нет, так он существует, чтобы держать конфликт на Донбассе в полузамороженном виде и позволяет продолжать антироссийские санкции.

"Если украинское руководство не может наладить диалог в нормандском формате, то в двустороннем это будет еще сложнее. Россия постоянно будет говорить нам, что мы должны идти на диалог с главарями так называемых республик", - говорит Портников.

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Нормандская встреча не даст никаких результатов.

"Если Владимир Зеленский хочет познакомиться с Путиным, то я не советую ему делать это таким образом", - добавляет он.

Россия самостоятельно будет решать, как будет развиваться конфликт на Донбассе.

"Пока он ей выгоден в полузамороженном состоянии, если Путин захочет его полностью заморозить, то так и будет. Однако такого желания у Москвы я не вижу", - говорит Портников.

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем