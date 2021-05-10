Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России. Требуют наказания за сбитый MH17

Нидерланды подали иск в суд против России. Фото: Reuters.

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17.

"Подавая эту, так называемую "жалобу государства", Кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейс MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", - говорится в заявлении правительства Нидерландов.

Также правительство заявляет о максимальной поддержке индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников", - добавили в заявлении.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 у города Торез Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - дети. Нидерланды не намерены привлекать Украину к ответу за незакрытое авиапространство по делу сбитого рейса MH17. В независимом расследования говорится, что Украина не знала об угрозе гражданской авиации. Суд в Нидерландах отклонил рассмотрение альтернативных версий катастрофы рейса MH17.