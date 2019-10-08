Нидерланды будут расследовать, почему Украина не закрыла воздушное пространство для МН17

Парламент Нидерландов поддержал предложение партии "Христианско-демократической призыв" о дополнительном расследовании трагедии "Боинга-777" малайзийских авиалиний.
Об этом сообщил в Twitter депутат от ХДП Крис ван Дам.
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"Предложение по дальнейшему расследованию факта, что не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что принято единогласно", - написал он.
Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов хотят, чтобы правительство страны подробнее расследовал роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17. Их интересует вопрос о закрытии воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.
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