"Ни славы, ни денег" - псковский десантник рассказал о бое с украинцами за Новосветловку

"Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили", - бывший российский военный. Фото: из открытых источников

Российский десантник Вячеслав (имя изменено) рассказал, как попал на войну в Украине и принял участие в бою за Новосветловку Луганской области в 2014 году. Он служил по контракту в 76-й дивизии ВДВ в Пскове, об этом сообщает "Новая газета".

Ему был 21 год, когда в составе боевой тактической группы он попал в бой под Луганском. После этого получил медаль Суворова, но написал рапорт об увольнении.

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"Мы имели обучения в Псковской области. После нас отвезли на псковский аэродром, оттуда - в Ростов. Уже в Ростове командир роты сказал, что теперь мы направляемся в Луганск. Нам сказали, что надо сопровождать колонну с гуманитарной помощью", - рассказывает россиянин.

По его словам, в дальнейшем никакой колонны его подразделение не сопровождал. Тогда же в Ростове солдатам приказали убрать с формы знаки различия и извлечь из телефонов аккумуляторы. Тактическая группа Вячеслава насчитывала 90 человек. Неделя они просто жили посреди леса в спальниках, без палаток. Ели сухпайок.

"Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять мы все умели, к войне всех нас в общем-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что здесь происходит. Обсуждать мы это никак не обсуждали, а думали только, как бы вернуться живыми. У многих были жены, дети. Но нам обещали дополнительно заплатить по 50 долларов в день", - говорит бывший российский военный.

Вскоре подразделение получило приказ вступить в бой.

"Сказали, что мы имеем штурмовать два села. Одно поселок я никогда не забуду, это Новосветловка. Нам приказали уничтожить в поселке противника:" как мы их называли - бандеровцев".

Бой был тяжелым и наше подразделение остановили. Половина нашей группы имела ранения. От пуль никто не пострадал, в основном все от обломков, от минометов. Вообще у нас был приказ доехать до следующего села, но мы туда не добрались. В Новосветловке бой длился около часа. Мы стреляли, по нам стреляли. В итоге нам удалось кого-то убить, а кто-то убежал", - сказал он.

После этого российских десантников вывезли обратно в Россию. Как отмечает Вячеслав, они понимали, что действуют на территории другой страны, но не знали, что их туда направили неофициально. Об этом военным стало известно только потом. Обещанной денежной надбавки и премии им так и не заплатили.

"Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Не в наших силах было добиться выплат. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 000", - рассказал он .

После Украины солдат написал рапорт и уволился из армии.

"Во-первых, не заплатили. Во-вторых, я насмерть посмотрел и мне этого на всю жизнь хватило. Страшно это", - рассказал он.

Солдат признается журналистам, что мог погибнуть в чужой стране зря.

"Да ни за что я мог погибнуть. Но это я уже потом понял. Просто был приказ. В результате ни славы, ни "за Родину", ни денег".

Большинство россиян убеждены, что псковские десантники, погибшие на территории Украины, были добровольцами. Половина россиян вообще не слышали о погибших на Донбассе десантников из Пскова.