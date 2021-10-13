Ни один украинский военный за минувшие сутки не погиб / Минобороны

За прошедшие сутки, 12 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал шесть нарушений перемирия со стороны террористов.

Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает. пресс-центр ООС.

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У Зайцева в Донецкой области Украинской позиции враг обстрелял из стрелкового оружия. У Новозвановка на Луганщине оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского враждебные вооруженные силы применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении Причепиловка противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских защитников у Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. В сторону Маринкы российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещено минского договоренностями вооружения.

По состоянию на 7 утра 13 октября нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова подписала сообщение в Международный уголовный суд в Гааге о "парады военнопленных" и разрушения мостов на Донбассе.