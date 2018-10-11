 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 639
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 441
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3240
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 666
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2529
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1863
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 486
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1260
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2439
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
7
5
6
15
5
Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов
Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
ВСУ освободили еще одно село в &quot;серой зоне&quot; на Донбассе
ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
Житель Горловки показал подорванные мосты
Житель Горловки показал подорванные мосты
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
Видео
Все видео
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
"Надежная боевая подруга бойца" - в ООС рассказали о пулеметах на передовой
"Надежная боевая подруга бойца" - в ООС рассказали о пулеметах на передовой
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2529
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2439
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1827
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
четверг, 11 октября 2018 11:31

Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов
7

  Комментировать

Назвали имена трех из четырех погибших в Донбассе бойцов в ночь с 10 на 11 октября.

Фото погибших показали волонтеры в Facebook.

Роман Магас, 27 лет
Фото: Facebook
Роман Магас, 27 лет
Сергей Дронов, 20 лет
Юрий Фешко, 24 года
Юрий Фешко, 24 года

20-летний Сергей Дронов и 27-летний Роман Магас подорвались на взрывном устройстве 10 октября на Приморском направлении. Дронов - уроженец Чигирина Черкасской области. Его похоронят 12 октября. Роман Магас - контрактник 223-го зенитно-ракетного полка. Служил в составе 128-й ОГШБр. Родом из села Баня Лысовицкая Стрыйского района на Львовщине. Остались жена и двое детей.

Старший солдат 24-летний Юрий Фешко погиб на Светлодарской дуге. Во время обстрела боевиков шар с ДШК пробила грудную клетку. Был командиром командир отделения 7-й роты 72-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Оленевка Магдалиновского района Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе трагически погибли двое военных

"Это мой брат ... Это человек, который не имел страха, его можно даже назвать отцом на нашей позиции. Я доверял ему как себе. Мы здесь как одна семья - все друг другу доверяем ", - говорит о погибшем в боях с позывным" Херсон ".

За сутки 10 октября на Донбассе погибли четверо украинских военных и трое получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

"Это было трудно": космонавты побили очередной рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 219365
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 202714
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 141387
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 123594
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 106421
Донбасс
Сутки на Донбассе: Украина понесла наибольшие потери за последние месяцы
Сутки на Донбассе: Украина понесла наибольшие потери за последние месяцы Просмотров: 2853
Боевики обстреливают зону ООС: двое украинцев погибли, один ранен
Боевики обстреливают зону ООС: двое украинцев погибли, один ранен Просмотров: 540
На Донбассе трагически погибли двое военных
На Донбассе трагически погибли двое военных Просмотров: 468
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
 Просмотров: 5247
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
5
 Просмотров: 2808
Больше всего комментируют
19
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
13
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
4
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 31673
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua