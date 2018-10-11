Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов

Назвали имена трех из четырех погибших в Донбассе бойцов в ночь с 10 на 11 октября.

Фото погибших показали волонтеры в Facebook.

Фото: Facebook

20-летний Сергей Дронов и 27-летний Роман Магас подорвались на взрывном устройстве 10 октября на Приморском направлении. Дронов - уроженец Чигирина Черкасской области. Его похоронят 12 октября. Роман Магас - контрактник 223-го зенитно-ракетного полка. Служил в составе 128-й ОГШБр. Родом из села Баня Лысовицкая Стрыйского района на Львовщине. Остались жена и двое детей.

Старший солдат 24-летний Юрий Фешко погиб на Светлодарской дуге. Во время обстрела боевиков шар с ДШК пробила грудную клетку. Был командиром командир отделения 7-й роты 72-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Оленевка Магдалиновского района Днепропетровской области.

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"Это мой брат ... Это человек, который не имел страха, его можно даже назвать отцом на нашей позиции. Я доверял ему как себе. Мы здесь как одна семья - все друг другу доверяем ", - говорит о погибшем в боях с позывным" Херсон ".

За сутки 10 октября на Донбассе погибли четверо украинских военных и трое получили ранения.