Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле

Фото: МВД

16-летняя жительница оккупированных районов Донецкой области через минные поля пришла на линию разграничения.

"Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой ДНР у поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в городе Горловка и имеет паспорт так называемой Донецкой народной республики", - сообщает МВД.

После отдыха с друзьями девочка сознательно вышла на линию разграничения. Сказала, что желает проживать на неоккупированной территории. Добавила, что имеет родственников на Западной Украине.

Сейчас ею занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Девочку осмотрели медики. Телесных повреждений они не обнаружили. С ней работают психологи.

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До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Боевики совершили обстрел населенного пункта Славное в Донецкой области. В результате мирный житель получил ранения. Его госпитализировали, сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.