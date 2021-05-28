 
Ексклюзивы
1/5
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Потные носки, грязь и толпы пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 549
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 405
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1251
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 459
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 567
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1944
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 279
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1602
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 1035
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
6
3
9
8
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Порошенко передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему &quot;Богдана&quot; - фото
Она нужна армии: начали испытывать новую артсистему "Богдана" - фото
&quot;Джевелины&quot;, &quot;Байрактары&quot; и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
"Джевелины", "Байрактары" и авиация: как ВСУ готовятся противодействовать российской армии
Видео
Все видео
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 261
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 243
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1764
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 324
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 12:54

Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле
3

  Комментировать

16-летняя сознательно вышла на линию разграничения
Фото: МВД
16-летняя сознательно вышла на линию разграничения
16-летняя сознательно вышла на линию разграничения

16-летняя жительница оккупированных районов Донецкой области через минные поля пришла на линию разграничения.

"Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой ДНР у поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в городе Горловка и имеет паспорт так называемой Донецкой народной республики", - сообщает МВД.

После отдыха с друзьями девочка сознательно вышла на линию разграничения. Сказала, что желает проживать на неоккупированной территории. Добавила, что имеет родственников на Западной Украине.

Сейчас ею занимается ювенальная полиция Донецкой области и социальная служба. Девочку осмотрели медики. Телесных повреждений они не обнаружили. С ней работают психологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Боевики совершили обстрел населенного пункта Славное в Донецкой области. В результате мирный житель получил ранения. Его госпитализировали, сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несовершеннолетняя сбежала из ДНР через минное поле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн

Самое читаемое
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 6201
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 5499
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 4023
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3726
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 3357
Донбасс
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
В Донецке ограбили торговый центр на €1 млн
6
 Просмотров: 1395
Горячие сутки на Донбассе: есть погибшие и раненые
Горячие сутки на Донбассе: есть погибшие и раненые Просмотров: 162
Евросоюз выделит в помощь пострадавшим от войны жителям Донбасса 25 млн евро
Евросоюз выделит в помощь пострадавшим от войны жителям Донбасса 25 млн евро Просмотров: 45
Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены
Во время режима тишины погибли 38 украинских военных, еще 115 - ранены Просмотров: 108
Назвали имя погибшего военного
Назвали имя погибшего военного Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
5
Возле российского посольства сожгли Кремль
3
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Информационная кампания ОП против Порошенко: адвокаты направили письмо "Бигус Инфо"
2
Нашли квартиру, в которой "проживает" более 1 тыс. человек
Голосов: 11140
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть