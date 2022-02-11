Несмотря на переговоры в Берлине, наемники взялись обстреливать позиции ВСУ

Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-штаб Операции объединенных сил.
Враг открывал огонь из гранатометов разных систем, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. С беспилотника сбросили три выстрела ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
Вчера в Берлине прошла встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Она длилась почти 9 ч.
Планировалось, что Украина предложит варианты улучшения верификации режима "тишины" на Донбассе, а также поднимет вопрос открытия КПВВ и обмена пленными.
Советникам "нормандской четверки" не удалось согласовать общий документ.
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