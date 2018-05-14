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понедельник, 14 мая 2018 10:46

Немецкий генерал назвал место возможной войны в Европе

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Немецкий генерал назвал место возможной войны в Европе
У боевиков танков больше, чем в немецкой амрії. Фото 112.ua

Немецкий генерал в отставке рассказал о войне в Европе и перспективах решения ситуации на Донбассе.

"НАТО и Запад не собираются нападать на Россию. Не скажу, что Путин собирается напасть на нас. Но в 2014 году российское правительство нарушило несколько международных договоров, был аннексирован Крым, а на востоке Украины у них больше танков, чем у бундесвера. Поэтому отношения с НАТО и Западом охладели. Это понятно, ведь Россия вернула войну в Европу. У боевиков танков больше, чем во всей немецкой армии", - сказал Ганс-Лотар Домрезе, четырехзвездочный немецкий генерал в отставке, в интервью DW.

Страны Балтии Кремль не интересуют, ведь там нет нефти или газа, а воевать с НАТО выйдет очень дорого.

"Сейчас кровавая рана - это Украина. На переговорах в Минске Германия правильно себя вела, когда было сказано, давайте добьемся прекращения огня на востоке, а вопрос Крыма вынесем за скобки, пусть этим занимаются наши дети. Но на востоке Украины до сих пор нет мира. Украина до сих пор не контролирует большую часть своей границы с Россией. Это открытая рана. Если конфронтация в Европе возможна, а я считаю Украину - самой большой опасностью, ведь на линии разграничения может произойти неконтролируемая эскалация, что в свою очередь может иметь более широкие последствия, ведь тогда могут прийти на защиту украинцев войска США", - пояснил военный эксперт.

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ДНР внесла в списки для обмена пленными руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта в центре Киева.

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