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вторник, 24 сентября 2019 15:37

Неизвестные изнасиловали и перерезали горло 13-летней девочке

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Неизвестные изнасиловали и перерезали горло 13-летней девочке
Жестокое убийство произошло в оккупированном Харцызске. Фото с открытых источников.

Неизвестные изнасиловали, а потом перерезали горло 13-летней девочке в оккупированном Харцызске, что в Донецкой области.

Пожарные, которие ликвидировали возгорание на втором этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Шалимова, обнаружили труп 13-летней девочки со следами насильственной смерти, передает пресс-служба фейковых "МВД", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.

Ни теле и шее потерпевшей обнаружили многочисленные резаные-колотые раны.

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Сейчас якобы установлены личности вероятных подозреваемых в совершении убийства.

В соцсетях местные жители пишут, что убийца перерезал горло девушке, а перед этим изнасиловал. Заметая следы, убийца совершил поджог.

"Девушка якобы с кем списалась через социальные сети в отсутствие родителей и пригласила неизвестного в гости", - говорится в сообщении местного издания "Остров".

Утром 2 сентября у Стамбульского парка в Одессе неизвестного с перерезанными венами. Мужчину заметили сотрудники "Муниципальной охраны" и вызвали медиков, сообщил в Facebook Николай Покровский.

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