"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам

На видео видно, как в вечернее время происходит бой между украинскими силами и боевиками. Фото: gdb.rferl.org

В сети появилось видео удара бойцов ООС в Донбассе по российско-оккупационным войскам.

Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице в Facebook.

"Однажды, где-то в районе проведения ООС, небраття вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС не замедлилось и пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких боевиков", - написал украинский военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные рассказали о ситуации на Донбассе

На видео видно, как в вечернее время происходит бой между украинскими силами и боевиками. В какой-то момент бойцы ООС попадают в боекомплект, который, вероятно, как раз подвезли на позиции боевиков. В результате происходит серия взрывов.

После этого взрывается и ДОЛ боевиков.

Пользователи сети поблагодарили украинских военных за службу Украины и адекватный ответ боевикам.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, которые размещены с нарушением линий отвода, согласованных "Минском".