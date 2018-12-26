"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 882
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6912
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2133
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1152
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4284
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
32
14
13
14
14
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Обкатка танками и выживание в суровую зиму: как проходят сборы резервистов
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
Видео
Все видео
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
Кошка спасла жизнь бойцу в Авдеевский промзоне
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
В Украине разработали 120-мм управляемую мину "Круча"
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Военные медики спасли жителя, которого обстреляли боевики
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Как "Пламя" охлаждает горячие головы боевиков: чем воюют на Донбассе
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1440
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1260
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2043
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 08:13

"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам

  Комментировать
&quot;Небраття вели себя невежливо&quot;, - показали видео ответа ВСУ по боевикам
На видео видно, как в вечернее время происходит бой между украинскими силами и боевиками. Фото: gdb.rferl.org

В сети появилось видео удара бойцов ООС в Донбассе по российско-оккупационным войскам.

Видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице в Facebook.

"Однажды, где-то в районе проведения ООС, небраття вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС не замедлилось и пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких боевиков", - написал украинский военный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные рассказали о ситуации на Донбассе

На видео видно, как в вечернее время происходит бой между украинскими силами и боевиками. В какой-то момент бойцы ООС попадают в боекомплект, который, вероятно, как раз подвезли на позиции боевиков. В результате происходит серия взрывов.

После этого взрывается и ДОЛ боевиков.

Пользователи сети поблагодарили украинских военных за службу Украины и адекватный ответ боевикам.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, которые размещены с нарушением линий отвода, согласованных "Минском".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 159966
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 13887
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 8127
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7299
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 6975
Донбасс
Священники РПЦ помогали боевикам в начале войны в Донбассе
Священники РПЦ помогали боевикам в начале войны в Донбассе Просмотров: 333
"Хоть с чертом договариваться" - Зеленский рассказал, что делать с конфликтом на Донбассе
"Хоть с чертом договариваться" - Зеленский рассказал, что делать с конфликтом на Донбассе Просмотров: 621
ОБСЕ зафиксировали возле Луганска 22 "Града"
ОБСЕ зафиксировали возле Луганска 22 "Града" Просмотров: 279
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 405
Украинская оборонка переходит на стандарты НАТО
Украинская оборонка переходит на стандарты НАТО Просмотров: 756
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
38
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
6
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 32954
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua