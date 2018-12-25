ОБСЕ зафиксировали возле Луганска 22 "Града"

оевики разместили возле Луганска "Грады". Фото: Слово и Дело

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала недалеко от Луганска среди вооружения боевиков реактивные системы залпового огня, которые размещены с нарушением линий отвода, согласованных "Минском".

22 декабря в неподконтрольных правительству Украины районах недалеко от н.п.Хрустальний в 56 км от Луганска были выявлены 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" (122 мм), говорится в отчете миссии 23 декабря.

В постоянном месте хранения тяжелого вооружения в неподконтрольных правительству Украины районе Луганской области не хватает 14 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девяти Д-30 "Лягушка", 122 мм, и одной 2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 4 РСЗО.

"22 декабря наблюдатели видели, как 5 членов вооруженных формирований копали две траншеи вдоль автодороги М03 примерно в 1 км северо-северо-западу от н.п.Дебальцево. Команда СММ также обнаружила свежие 300-метровые траншеи, соединенные с автодорогой Т0519 вблизи н.п.Заиченко недалеко от Мариуполя", - сообщили в ОБСЕ.

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В подконтрольных правительству районах миссия ОБСЕ выявила вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. В частности, 14 самоходных гаубиц (восемь 2С3 "Акация", 152 мм и шесть 2С1 "Гвоздика", 152 мм) на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка), 2 самоходные гаубицы (2С1) вблизи н.п. Новобахмутовка, 10 самоходных гаубиц (шесть 2С3 и четыре 2С1) на железнодорожной станции в Константиновке.

На Донбассе на протяжении 25 декабря российский оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.