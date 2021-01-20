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пятница, 22 января 2021 15:05

Не знал, в Италии нахожусь или в Басманном суде Москвы - Маркив

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3 года защитники украинского нацгвардийця Виталия Маркива просили итальянское следствие поехать в Украину и сделать баллистические экспертизы. Должны были показать, можно нацелиться на 1859 метров и какой оптикой. Или провести подобные в Италии.

Следствие игнорировало все запросы, говорит в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

"Есть процедура, когда новенькие в камере представляются - что в бумагах написано. Есть" приемлемые "преступления и неприемлемы: педофилия, издевательство над женщинами. Погоны не любят. Я сразу сказал, что военный. Разговор-знакомство с сокамерником длилось 54 минуты. Следствие из них вырезало 3 слова: "Мы убили журналистов". Суд 3 года трактовал их как чистосердечное признание. на самом деле я говорил "были убиты журналисты". Переводчица сделала, как было нужно. Эта фраза всплыла на апелляции.

Даже если бы мы хотели, с Карачуна никого не могли видеть. Не имели оружия - только автоматы АК-74. Сделать наводку невозможно из ближайших позиций. А моя самая дальняя. Большинство материалов - фейк".

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Итальянцы сняли документальный фильм The crossfire. Проверили, мог теоретически нацгвардеец Виталий Маркив с побратимами совершить преступление, в котором его обвинили в Италии. Не нашли ни одной зацепки
Итальянцы сняли документальный фильм The crossfire. Проверили, мог теоретически нацгвардеец Виталий Маркив с побратимами совершить преступление, в котором его обвинили в Италии. Не нашли ни одной зацепки

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В деле написали: Маркив распознал журналистов, потому что имел ночной прицел.

"Человек погиб в 5 вечера в мае, когда еще солнце светит. Их военный эксперт сказал, что на видео о последних мгновениях жизни Миронова слышал перекрестный огонь. Но судья написала, что он ошибся. Я не знал, в Италии нахожусь, или в Басманном суде Москвы.

Режиссеры-итальянцы сняли фильм The crossfire. Проверили, могли ли мы хотя бы теоретически это совершить. Не нашли ни одной зацепки. Нет позиции на Карачуне, чтобы распознать людей и сказать "это российский переводчик, а то - итальянский корреспондент". Фильм признали независимым документальным расследованием ".

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет.

4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на 3-м курсе университета МВД.

Автор: Ольга ЮРКОВА
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