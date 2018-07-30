Не выходить из дома: проведут антидиверсионной меры в Лисичанске

Лисичанск перекрывают - будут проводить контрдиверсионные мероприятия / фото: uk.wikipedia.org

Командование Объединенных сил призывает жителей Лисичанска не бросать без необходимости свои дома.

31 июля и 1 августа в городе проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, передает штаб ООС.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и др - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

Командование отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.

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"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб", - отмечается в сообщении.

На Донбассе погиб военный из райцентра Шепетовка Хмельницкой области Андрей Андрощук. 41-летний боец ​​получил пулевое ранение на выходных в зоне Операции Объединенных Сил.