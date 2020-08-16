Не выдержал издевательств - боевик сдался украинским военным

Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения и сдался Вооруженным силам Украины.

"Не выдержав издевательств и произвола в российско-оккупационных войск, один из представителей нарЯдной милиции лиНяРы решил сдаться ВС Украины и перешел линию разграничения", - написал в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

В "военном билете" мужчины не указаны образование и гражданские специальности.

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Автор: twitter.com/nevedimka123 Боевик перешел линию разграничения, не выдержав произвола российско-оккупационных войск

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка СБУ выявила и задержала наемника. Он принимал участие в обстреле позиций украинских войск. Был стрелком "Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР".