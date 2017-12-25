"Не все захотели участвовать" - Геращенко раскрыла детали обмена пленными с боевиками

Ирина Геращенко раскрыла детали обмена пленными с боевиками. Фото: Прямий

Украина отдаст 306 пленных лиц в обмен на 74 захваченных террористами ОРДЛО украинский.

Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбасса Ирина Геращенко, в Facebook.

В переговорах был ряд несогласованных вопросов верификации пленных: кто не желал участвовать в обмене, а чей-то срок заключения заканчивался в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения.

"Нам в рамках Минской гуманитарной группы, после непростых переговоров удалось снять большинство из этих вопросов. Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий", - написала Геращенко.

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Сейчас работают над последними логистическими и техническими деталями.

"У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно быстрее. Отдадут только 74, мы должны разблокировать процесс освобождения. Должны освободить всех", - отметила Геращенко.

Обмен пленными на Донбассе состоится 27 декабря. Об этом заявил главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко. Украина уже заявляла о готовности к обмену. Уже начали свозить людей в Мариуполь и Харькова.