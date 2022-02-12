Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1026
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Помощник Зеленского стал вторым человеком в стране
Просмотров: 1593
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: как работает уникальная станция сортировки мусора и что туда выбрасывают
Просмотров: 1332
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 243
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 3024
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6120
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1809
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2727
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1458
Фото
Все фото
7
3
6
7
11
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и видео
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и видео
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря &quot;казаков&quot; ЛНР
Шел по ID-паспорт и пенсию: СБУ поймала главаря "казаков" ЛНР
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Украинские военные на танках дали отпор &quot;врагу&quot;
Украинские военные на танках дали отпор "врагу"
Видео
Все видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
На линии разграничения задержали гранатометчика боевиков
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1575
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2727
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1278
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 108
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
суббота, 12 февраля 2022 00:18

Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов

  Комментировать
Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов
Данилов сообщил о плане украинцев в Донбассе. Фото: РБК

Категорически отрицается возможность силового сценария возвращения Украиной оккупированных территорий РФ, поскольку может пострадать гражданское население.

"Если войска пойдут в наступление, то вы себе можете представить количество населения, которое может погибнуть при такой операции", – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на брифинге после выездного заседания в Харькове,

"Для нас жизнь человека – самая высокая ценность, поэтому Украина ни в коем случае не пойдет силовым путем", заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не будем выполнять Минские договоренности в интерпретации РФ – Кулеба

Данилов убежден, что все оккупированные территории Украины со временем будут возвращены.

"Вернутся ли территории Луганской и Донецкой областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется! Это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву. Санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 25652
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 13059
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 10503
Димопулос в прозрачном боди и обольстительных позах показала &quot;немного развратное&quot;: горячие фото
Димопулос в прозрачном боди и обольстительных позах показала "немного развратное": горячие фото
5
 Просмотров: 6768
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6705
Донбасс
Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области
Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области Просмотров: 468
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе Просмотров: 1377
Оккупанты ранили украинского военного
Оккупанты ранили украинского военного Просмотров: 108
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан" Просмотров: 504
Украина никогда не пойдет на прямой диалог с Л/ДНР - МИД
Украина никогда не пойдет на прямой диалог с Л/ДНР - МИД Просмотров: 387
Больше всего комментируют
21
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
2
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
Голосов: 12462
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть