Не собираемся возвращать Донбасс и Крым силовым путем - Данилов

Данилов сообщил о плане украинцев в Донбассе. Фото: РБК

Категорически отрицается возможность силового сценария возвращения Украиной оккупированных территорий РФ, поскольку может пострадать гражданское население.

"Если войска пойдут в наступление, то вы себе можете представить количество населения, которое может погибнуть при такой операции", – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил на брифинге после выездного заседания в Харькове,

"Для нас жизнь человека – самая высокая ценность, поэтому Украина ни в коем случае не пойдет силовым путем", заявил он.

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Данилов убежден, что все оккупированные территории Украины со временем будут возвращены.

"Вернутся ли территории Луганской и Донецкой областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется! Это только вопрос времени", - подчеркнул он.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против телеканала "НАШ", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву. Санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины.