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понедельник, 04 ноября 2019 13:50

"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
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Волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Золотого-4 на Луганщине
Фото: Анна Чапала
Волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Золотого-4 на Луганщине
Волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Золотого-4 на Луганщине
Волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Золотого-4 на Луганщине
Волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Золотого-4 на Луганщине

Сестры-близнецы Зоряна и Екатерина третью неделю находятся в Золотом-4 Луганской области. Привезли на линию разграничения гуманитарку, помогают украинским военным и местным.

Корреспондент побывал в Золотом-4. Волонтеры рассказали о тамошней жизни, что думают местные о разведении войск и о настроениях украинских защитниках.

"Люди очень разные. Есть "за" отвод войск, потому что хотят мира, но не понимают, какой ценой он будет. Есть такие, которые против, потому что понимают, какой это будет риск, ведь они патриоты своей страны и предполагают опасность вражеских ДРГ. Они боятся потерять страну, ведь в любую минуту, когда разведут войска, в их дом может зайти враг. А есть процент людей, которым безразлично, под который флагом жить", - рассказала Зоряна.

Жители Золотого-4 не выходят после шести вечера на улицу.

"Ведь обстрелы обычно вечером и ночью. Местным не хватает общения с людьми из мирных территорий и специалистами, чтобы они объяснили всю информацию о отвода войск и "серой зоны". Они не понимают, какая у них будет жизнь дальше, будут ли иметь помощь как от государства, так и волонтеров".

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"Местные говорять с надеждой, что мы их слова и мысли донесем к власти. Ведь крайние 6 лет выживают за счет гуманитарной помощи, потому что работы нет. Мы были в тех селах, где постоянные обстрелы, людей нет, а в Золотом, наоборот, хоть населенный пункт и близко к линии разграничения. В поселке много детей. Власть не делает пока ничего, чтобы позаботиться о них и людях, которые живут в зоне риска. Нужно решить вопрос с работой и средствами, которые им не выплачивали уже около 5 месяцев. С информационной политикой тоже большие проблемы. Украинских новостей в прифронтовых населенных пунктах нет. Там до сих пор российское телевидение".

В Золотом-4 малый процент патриотов, добавляют волонтеры.

"Хотим проводить здесь патриотические лекции, заниматься с детьми. Если это население будет патриотическое, больше сюда война не придет. Сознание и душу нужно заполнять тем, что Украина о них заботится, показывать им это. У нас в планах собрать средства на проектор, экран и колонки и показывать украиноязычные фильмы в местном клубе".

Зоряна и Екатерина - киевлянки, фамилию свою не называют. Волонтеры со времен Майдана. В зоне ООС общаются с местными, записывают, что им нужно из продуктов, одежды и стройматериалов. Отправляли этот список волонтерам в Киев

На позиции российских оккупантов в районе Золотого приезжал депутат Госдумы России, руководитель шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев.

Автор: Анна ЧАПАЛА
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04
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