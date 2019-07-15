Не понимал, что происходит - появилась информация о ключевом свидетеле по делу Маркива

Свидетель обстрела не понимал, откуда стреляют. Фото: "Громадське"

Коллега ключевого свидетеля по делу нацгвардейца Виталия Маркива Уильяма Рогелона, французский фотограф Поль Гого рассказал, что Рогелон звонил ему в день обстрела и не мог объяснить, что произошло и откуда стреляли.

Гого был одним из фрилансеров, работавших в Славянске в начале 2014 года, сообщает "Громадське".

"Нас было много фрилансеров, как я, как и Уильям Рогелон, которые решили приехать на Донбасс, чтобы попытаться начать отправлять наши первые фотографии, наши первые рассказы. И большинство из этих фрилансеров жили в общежитии, находившемня в Донецке. Уильям был одним из них. Я жил с ним три или четыре дня в Донецке. Он пришел жить с нами, и с самого начала мы поняли, что это был один из первых таких его опытов", - рассказал Гого.

Гого заявил, что Рогелон вел себя очень самоуверенно. Хотя до Украины сделал только один репортаж из Сирии.

"Он раньше был в Сирии, но он был похож на многих фрилансеров, немного растерянный, не понимал, что происходит. Он даже спросил нас что-то, кто плохой, кто хороший, поэтому мы должны были объяснить ему, кто был сепаратистом и где была украинская армия. И мы должны были ему объяснить, что происходит в Славянске", - добавил он.

Утром, когда произошел обстрел, в результате которого погиб итальянский фотограф Андреа Роккелли, Уильям предлагал другим фрилансерам-журналистам поехать с ним в Славянск. В тот день, 24 мая 2014, коллеги предупреждали Уильяма, что не стоит приближаться к Славянску.

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"Рогелон сказал нам, что ему надоело в Донецке, потому что война была сосредоточена в Славянске, и поэтому он решил туда поехать. Он попросил нас поехать туда с ним, и мы сказали: "Нет, это слишком опасно". Я помню, что его последние слова ко мне были какими-то типа "Я буду звонить вам, если мне потребуется помощь или что-то случится". А когда Уильям позвонил мне в тот день перепуганный со словами "они все мертвы, пожалуй, я умру". Я попытался успокоить его и спросил - где ты? С кем? Какой они национальности? Что случилось? Он был полностью в панике, я только понял, что он с русским и итальянцем. Он не говорил мне об обстреле со стороны военных или сепаратистов, он просто не знал, что произошло. Поэтому он не знал, где он. Поэтому я позвонил в посольство, итальянское и французское посольство, и сказал им, что что-то происходит, а потом он пришел в больницу, и мы узнали, что итальянский фотограф скончался", - рассказал Гого.

"За несколько часов я увидел Уильяма на российском пропагандистском телеканале. Он был в госпитале, раненый, и говорил, что в него стреляла украинская армия", - добавил фотограф.

Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014-го у подножия горы Карачун под Славянском на контролируемой тогда боевиками территории.