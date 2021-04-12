Не Польша: Арестович назвал страны, где может встречаться ТКГ

Переговоры ТКГ могут перенести в страну, которая не является членом НАТО. Теоретически это могут быть Швеция или Австрия. Фото: facebook.com/pg/mva.gov.ua

Переговоры Трехсторонней контактной группы в перспективе возможно перенести в страну, которая не является членом НАТО. Польша не совсем подходит для России.

И вообще, Украина не может сама решить, где будут проходить переговоры. И в любом случае будет приниматься трехстороннее решение. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что переговоры можно перенести из Беларуси в Польшу.

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"Во-первых, это очень отдаленная перспектива. Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически. Я не думаю, что Польша будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны", - сказал Арестович, передает "Радио Свобода".

По его словам, если Минские переговоры будут переносить, то теоретически это могут быть Швеция или Австрия.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе после окончания карантина через Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу. Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна.