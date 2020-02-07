Названа дата запуска канала для временно оккупированных территорий

Название телеканала утвердят в ближайшее время. Фото: Shutterstock

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит вещание 1 марта текущего года.

Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этим каналом премьерного контента. Сейчас находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - заявил Бородянский, сообщает "Интерфакс-Украина".

Уже объявили конкурс на руководителя канала. Название телеканала утвердят в ближайшее время.

Также Бородянский сказал, что для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, украинские спортсмены должны выступать на территории государства-агрессора, то есть России.