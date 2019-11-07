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четверг, 07 ноября 2019 09:10

Названа дата разведения сил в Петровском

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Названа дата разведения сил в Петровском
Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском Донецкой области. Фото - zik.ua

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском Донецкой области.

Оно состоится при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 Богдановка - Петровское. Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности от взрывоопасных предметов.

Обследовано 10,4 га территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил возле Петровского в Донецкой области, запланированное на 4 ноября, не состоялось. Сорвали отвод войск из-за действий боевики, не придерживались режима прекращения огня и продолжали обстрелы. Это разведение завершает выполнение условий для саммита лидеров стран "нормандской четверки".

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07
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