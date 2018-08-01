Назвали методы борьбы с провокациями Кремля в Азовском море

Эксперт посоветовал, как остановить Россию на Азовском море / фото: Politeka

Справиться с провокациями президента России Владимира Путина в Азовском море Украина может исключительно юридическими способами, в частности, делимитровав границу в спорном регионе.

"Украина может работать только в юридической плоскости: денонсировать соглашение 2003 года и обратиться в международные организации с тем, чтобы они потребовали от России выполнения всех этих правил. Но нужно обратиться с соответствующей доказательной базой, она должна быть такой, чтобы комар носа не подточил" , - говорит директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Апострофу".

После обращения к серьезным организациям и после судебных процессов возможные дальнейшие действия.

"Поводы для санкций уже есть. Так, Россия использует свои порты Кавказа для обеспечения Крыма и перемещения всех этих грузов. То есть к ним могут быть применены прямые санкции. Вопрос с демаркацией или делимитации границ Россия специально затянула, чтобы могла произойти ситуация, которую мы сейчас видим. Именно положение в соглашении, что Азовское море является внутренним морем двух стран, дает карт-бланш России на использование своих судов, в том числе пограничных и военных, в любой точке Азовского моря. В соглашении нет такого понятия, как 12-мильная зона, особая экономическая зона и тому подобное. Если это внутреннее море России и Украины, эти правовые ограничения снимаются. Именно для этого необходимо денонсировать это соглашение. Это сложный двусторонний процесс. Хотя были случаи, когда страны, если вторая страна не шла на то, чтобы делимитировать границу, делали это в одностороннем порядке", - уверен он.

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При этом, по словам Сунгуровского, Россия продолжает наращивать напряженность в регионе.

"Если говорить об изменениях, то Россия только наращивает напряженность и демонстративно подчеркивает свое верховенство в этом регионе. Дело в том, что Украина сама дала России такой шанс, когда в 2003 году мы подписали соглашение о том, что Азовское море является внутренним морем двух стран . Теперь в соответствии со всеми нормами морского права Россия распоряжается своим внутренним, как она считает, морем. И если не оказывать на него давления и не оказывать сопротивления, то она может делать все, что хочет. Это еще раз подчеркивает, что с Путиным нельзя вести разговоры в стиле: "Владимир, пожалуйста, ну, веди себя хорошо ". Это не проходит. Только сила", - говорит директор военных программ Центра Разумкова.

В Украине продолжается разгар курортного сезона. Пляжи Азовского моря заполнены отдыхающими. Самые популярные места - Арабатская стрелка, Бердянск, Кирилловка. Корреспондент Gazeta.ua сделала фотоподборку с пляжей Арабатской стрелки.