Назвали имя возможного спецпредставителя США по вопросам Украины

Спецпредставителем США по вопросам Украины может стать отставной генерал-лейтенант. Фото: pixabay.com

Кит Дейтон может стать спецпредставителем по вопросам Украины в Госдепе США.

Его кандидатуру могут утвердить сразу после президентских выборов в США в ноябре нынешнего года, рассказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.

По словам украинского дипломата, сейчас действительно не хватает человека, который занимался бы украинско-американскими отношениями и восстановил бы активное участие США в переговорных процессах вокруг конфликта Украины и России.

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Ельченко отметил, что после выборов в США в ноябре такой человек может быть назначен.

"Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совсем не по политическим причинам", - сказал дипломат.

О Ките Дейтоне посол слышал только положительные отзывы, поэтому выразил уверенность, что его кандидатура будет утверждена, как только соберется Сенат.

До сентября 2019 года спецпредставителем по Украине был Курт Волкер, но он ушел в отставку после скандала с обнародованными разговорами Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Вашингтон утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму $250 млн по линии Пентагона.