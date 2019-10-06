Назвали имя военного, погибшего в Донбассе

6 октября в зоне ООС погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Иван Дейкун. Трагедия произошла в районе Красногоровки Донецкой области.
Иван Дейкун - уроженец Южноукраинска, сообщает "Думская" со ссылкой на командование части 28 ОМБр.
41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови.
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Напомним, по данным штаба ООС, в воскресенье вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 17 раз.
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