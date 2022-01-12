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среда, 12 января 2022 16:46

Назвали имя убитого боевиками воина на Донбассе

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Назвали имя убитого боевиками воина на Донбассе
Виктор Кучеренко не дожил до своего 29-летия. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На Донбассе в результате обстрела российских боевиков смертельное ранение получил старший солдат 28-летний Виктор Кучеренко.

Воин служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных Сил Украины. Участвовал в антитеррористической операции (АТО), сообщила прессслужба Баштанской районной государственной администрации.

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"Погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель села Новолазаревка Казанковского поселкового объединенного территориального общества (Николаевская область. - Gazeta.ua). По характеру спокоен, весел, добр, уравновешен, рассудителен. Добросовестный, ответственный, душа компаний", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года защитнику должно было исполниться 29 лет.

Украинский военный погиб около Новотошкивского Попаснянского района Луганской области 11 января. Он получил ранение, несовместимое с жизнью. Противник один раз стрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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