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воскресенье, 26 мая 2019 06:30

Назвали имена украинских военных, попавших в плен

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Назвали имена украинских военных, попавших в плен
8 украинских бойцов попали в плен. Фото: ТСН

Ни один из восьми военнослужащих, которые 22 мая попали в плен вблизи Новотроицкого, не имели с собой оружие, все они были трезвые.

"Как случилось, что они решили сократить проложенный маршрут пока неизвестно, как и то момент почему на КПВВ в них не спрашивали направления и цели поездки на линию разграничения ... Мы ни в коем случае не снимаем вины из ребят за невнимательность, но возникает вопрос как можно было не остановить такую ​​большую машину на самой границе но не предупредить, что впереди неподконтрольная территория? Почему линии разграничения можно проехать без особого пароля? ", - в Facebook сообщила волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

При этом она отмечает: "Вопросов много, но они никоим образом не связаны с моральными и патриотическими качествами наших ребят".

Андрусенко-Якотюк приводит имена военных, попавших в плен:

"Каждый из нас выражает свою поддержку семьям:

ст. сержанта Беспалого Романа Владимировича 17.06.1981

ст. солдата Пундор Бориса Иосифовича 03.03.1965

ст. солдата Горяинова Максима Анатольевича 28.07.1984

ст. солдата Дуванова Кима Владимировича 25.11.1971

ст. солдата Корсуна Павла Юрьевича 21.06.1982

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича 27.10.1970

ст. солдата Геймур Александра Юрьевича 1994

ст. солдата Гордийчука Юрия Николаевича 25.09.1982

и делаем все возможное для скорейшего возвращения ребят домой ".

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Напомним, в немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.

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Дата
26
мая

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