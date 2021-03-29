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понедельник, 29 марта 2021 08:57

Назвали имена россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" на Донбассе
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Личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция", подконтрольной боевикам ДНР, установили расследователи Bellingcat.

Это - жители РФ Юрий Кривонос, Владимир Бутенко и Руслан Еремичев, сообщил журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев в Facebook.

Незаконный застенок российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке
Фото: facebook.com/Станислав Асеев
Россияне, причастные к пыткам в тюрьме "Изоляция", подконтрольной боевикам ДНР
Россияне, причастные к пыткам в тюрьме "Изоляция", подконтрольной боевикам ДНР
Россияне, причастные к пыткам в тюрьме "Изоляция", подконтрольной боевикам ДНР
Россияне, причастные к пыткам в тюрьме "Изоляция", подконтрольной боевикам ДНР

"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", - написал Асеев.

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Также он сообщил, что скоро будет выложена информация о их лидере по кличке "Ленин".

"Я 28 месяцев слушал, как вы бьете женщин в соседних камерах, заставляете петь песни под пытки и затягиваете людей с электроожоги в камеры, где они и дальше должны "держать стену плача", - написал Асеев.

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря "Изоляция". Это незаконный застенок российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. На фото: общая территория, устройства для пыток, журнал учета посещаемости похищенных людей, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько кв. м, "куда выводят утром на 5-7 минут", коридоры, пыточных стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "тапика" - телефон ТА-57 - обматывают конечности или гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки и пускают ток.

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