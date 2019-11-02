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суббота, 02 ноября 2019 16:20

Назвали дату старта второго этапа разведения сил в Золотом

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Назвали дату старта второго этапа разведения сил в Золотом
Сейчас ситуацию в районе разведения контролируют с помощью четырех видеокамер, круглосуточно дежурят офицеры СЦКК. Фото: i.obozrevatel.com

3 ноября в полдень начнут второй этап разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

В рамках процесса будут разминировать территорию и демонтировать фортификационные сооружения, об этом во время брифинга сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня Александр Борщевский.

По его словам, впоследствии планируют открыть и КПВВ Золотое, который является единственным пунктом для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области.

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Сейчас ситуацию в районе разведения контролируют с помощью четырех видеокамер, круглосуточно дежурят офицеры СЦКК.

По данным командующего оперативно-тактической группировки "Північ", возле Золотого уже 12 дней не было ни одного нарушения режима тишины. Завтра там отменят "желтый" режим, который ввели из-за разведения. В этот период все жители должны были носить с собой документы, удостоверяющие личность. Военнослужащие и правоохранители имели право их проверять и при отсутствии могли задержать человека.

Также могли проверять личные вещи, транспорт, заходить в помещение и здания предприятий и организаций. Ограничения были для людей, которые не вовлечены в операции Объединенных сил. Нельзя было въезжать и выезжать в район проведения ООС, хранить, перевозить и использовать огнестрельное оружие, применять беспилотники, дроны, проводить фото и видеосъемку.

Завершилось разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской обл.В случае угрозы жизни или здоровью, захвата территорий или проникновения вражеских разведчиков и диверсантов бойцы ВСУ дадут адекватный ответ.

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