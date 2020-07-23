Назвали 7 основных изменений в украинских Вооруженных силах за 6 лет войны

Тарас Чмут перечислил основные реформы в ВСУ. Фото: Тарас Подолян

Готовность армии к войне - первое и самое важное, что получили с 2014-го. Боевой дух ценнее оружие, железо, форму, еду, деньги. Без колебаний готовы стрелять в ответ на всех уровнях - от генералов до солдат, считает военный аналитик Тарас Чмут.

Называет последующие основные направления изменений в армии, которые произошли за 6 лет войны:

- Имеем современную защищенную связь на большие расстояния. От США получили радиостанции Harris для Сухопутных войск, Воздушных сил, десантно-штурмовой войск, Военно-морских сил, Сил специальных операций.

- Ежегодно поступают противотанковые средства, тепловизоры. Мы способны воевать ночью.

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- Военные получают качественное снаряжение: обувь, одежда, рюкзаки, баулы, разгрузочные системы, ремни, шапки, карематы. Наравне с армиями НАТО.

- Существенно изменилось продовольственное обеспечение - кормят вкусно и разнообразно.

- Нарастили количество бронетехники. Модернизировали существующую.

- Перешли на J-структуру по образцу штабов НАТО, в органы управления привлечено офицеров всех родов войск. В сентябре должны состояться стратегические учения. Испытываем и адаптируем это ближе к нашим реалиям.

Нам надо активнее наращивать качество Вооруженных сил. Украина с 2014-го наращивала численность: развернули новые бригады, восстановили технику. Но армия в РФ все равно больше, замечает аналити.