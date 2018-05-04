"Наступают на республику" - в ДНР началась волна паники

Террористы ДНР заявляют, что украинские бойцы обучены иностранными инструкторами, скоро уничтожат "молодую республику". Фото: Comments.UA

Боевики ДНР в панике из-за наступательной операции, которую якобы украинские бойцы готовят в ближайшее время.

Об этом заявил террорист Эдуард Басурин, так называемый заместитель командующего корпусом минобороны ДНР.

"В Киеве на базе школы сержантов Национальной гвардии Украины заканчивается подготовка диверсантов для ведения боев в городских условиях, а также осуществление подрывной деятельности на территории противника.

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После окончания учений 5 мая будут отправлены в полк НГУ "Азов". Еще один углубленный курс диверсионной деятельности завершился в апреле в 142-м учебном центре сил спецоперации в Бердичеве. Участие в учениях принимают иностранные инструкторы, в том числе из США и Грузии", - сказал Басурин.

Украинские бойцы перешли к активной обороне - 3 мая взорвали боеприпасы врага в ответ на обстрелы.