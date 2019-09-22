Нашли ящик с боеприпасами

На территории заброшенной шахты нашли боеприпасы. Фото: Нацполиция

На территории бывшей дислокации "Всевеликого Войска Донского", которое поддерживало ЛНР, обнаружили ящик с боеприпасами.

Оружие нашли на территории заброшенной шахты в г. Приволье, сообщает Нацполиция Луганской области.

Изъято два гранатомета, минометную мину 82 мм, две капсулы детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, 6 гранат, четыре запала и около 1500 патронов различного калибра.

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На Донбассе в течение суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения.