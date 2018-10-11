"Нашли в себе силы говорить" - в Киеве показали фильм о пленных

5 бывших пленных стали героями фильма "Хрупкая Свобода". Премьера кинокартины о проблемах незаконного заключения провели 10 октября в кинотеатре Жовтень.

Кинематографисты объединения Вавилон13 и студии DocNoteFilms, совместно с правозащитниками Восточноукраинского центра общественных инициатив (ВЦОИ) создали 35-минутную документальную картину о судьбах мужчин и женщин, которые были заключены в подвале здания бывшей Луганской ОГА, сразу же после оккупации региона .

На премьеру пришли кинематографисты, правозащитники, а главное - пришли сами герои фильма. 5 бывших пленных таки вышли на сцену, чтобы зритель окончательно понял, что все на экране - не выдумка.

Автор: Предоставила Карина Дорошенко Премьера кинокартины о проблеме незаконного заключения "Хрупкая Свобода"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подготовили представление в суд в Гааге о сексуальных преступлениях в отношении пленных на Донбассе

"Людей, переживших незаконное заключение, подверглись различным формам насилия, очень непросто убедить рассказать о боли увиденного и пережитого. Преимущественно единственное, что мы можем предложить "в обмен" на историю этих людей - это наши собственные слова о важности документирования преступлений. Я говорю о необходимости сохранения исторической памяти, о необходимости привлечения преступников к ответственности, о том, что будущее примирение не произойдет без установления правды", - говорит Владимир Щербаченко, правозащитник Восточноукраинского центра общественных инициатив. Именно документаторы Центра выступили консультантами содержания фильма и помогли с поиском героев.

Режиссер Константин Кляцкин по-особому подошел к сюжетному решения. По словам режиссера, "кино было поводом поговорить о болезненную тему, которая почти не поднимается". Для него была важна проблема незаконного заключения еще и потому, что его коллегу Олега Сенцова так же незаконно удерживают в тюрьме. С каждой минутой фильма зритель все больше узнавал о том, о чем публично почти не говорят. И только отведенный в сторону взгляд человека, пережившего плен, говорил обо всем.

Автор: Предоставила Карина Дорошенко Премьера кинокартины прошла в кинотеатре "Жовтень" в Киеве 10 октября

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Варшаве покажут фильм о пленных в ЛНР

После окончания фильма в зале воцарилась несколько тишина и зрителям было трудно выразить свои впечатления, поделиться мыслями. И только когда герои фильма вышли на сцену, почти двести зрителей, которые были в зале, аплодировали стоя.

"Конечно, те, кто совершали преступления, должны понести ответственность, согласно закону. А вот вопрос к тем, кто молчал, иначе", - говорит одна из героинь Виктория Кононова. - "Уверяю вас, если определенное влияние будет применен к этой аудитории, то разделятся здесь примерно так же, как на востоке. Такое же количество будет тех, кто будет молчать, примерно такое же количество писать доносы на своего соседа, примерно такое же количество пойдет в конвой в подвал. Поэтому прежде чем применять какие-то меры, делать выводы вне закона, подумайте об этом".

Автор: Предоставила Карина Дорошенко Выступление бывших пленников после премьеры фильма "Хрупкая Свобода"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Право заключать: портреты преступников на оккупированном Донбассе

Над фильмом работали: режиссер фильма - Константин Кляцкин, оператор-постановщик - Павел Липа, композитор - Роман Вишневский, звукорежиссер - Василий Явтушенко, исполнительный продюсер - Сергей Малярчук, художник - Ласло Алмаши, дизайнер анимации - Сергей Григорьев, поиск героев и содержательное консультирование - Владимир Щербаченко, Анна Янова.

Документальный фильм "Хрупкая Свобода" доступен к показам в разных городах Украины. В свободном доступе можно будет увидеть фильм после участия в кинофестивалях. А все детали и новости о фильме можно найти на странице в фейсбуке "Хрупкая Свобода".