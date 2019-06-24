"Нашли с оружием в руках" - Анатолий Сорочинский подорвался на мине

22 июня на противопехотной мине подорвался боец 30-летний Анатолий Сорочинский из Львова.
Проводил проверку местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе села Оленевка Донецкой области, сообщает 24 бригада им. короля Даниила.
Тело бойца не смогли сразу эвакуировать.
"Интенсивный огонь врага исключил немедленной эвакуации тела. Военнослужащий, который пытался оказать ему первую неотложную помощь, в результате психологической травмы в стрессовой ситуации не смог верно указать направление, где произошла данная трагедия. В результате этого, поисковая группа, состоящая из бойцов бригады не смогла его обнаружить в течение первых суток. После чего, учитывая высокую температуру воздуха, было принято решение обратиться в ГП "Эвакуация-200", которым, достигнув договоренности о полном режим тишины, удалось найти и вернуть тело нашего побратима сегодня утром", - пишут в сообщении представители бригады.
Анатолий Сорочинский в 2014 году воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В 2017-м пришел в ряды Королевской бригады.
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"Анатолий погиб как настоящий воин и до последней минуты своей жизни не выпускал из рук своего оружия, с которой его и нашли поисковики", - говорят в бригаде.
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