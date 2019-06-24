"Нашли с оружием в руках" - Анатолий Сорочинский подорвался на мине

22 июня на противопехотной мине подорвался боец ​​30-летний Анатолий Сорочинский из Львова.

Проводил проверку местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе села Оленевка Донецкой области, сообщает 24 бригада им. короля Даниила.

Тело бойца не смогли сразу эвакуировать.

Автор: facebook.com/24th.brigade/ Львовянин Анатолий Сорочинский погиб на Донбассе. Служил в 24-й бригаде им. короля Даниила

"Интенсивный огонь врага исключил немедленной эвакуации тела. Военнослужащий, который пытался оказать ему первую неотложную помощь, в результате психологической травмы в стрессовой ситуации не смог верно указать направление, где произошла данная трагедия. В результате этого, поисковая группа, состоящая из бойцов бригады не смогла его обнаружить в течение первых суток. После чего, учитывая высокую температуру воздуха, было принято решение обратиться в ГП "Эвакуация-200", которым, достигнув договоренности о полном режим тишины, удалось найти и вернуть тело нашего побратима сегодня утром", - пишут в сообщении представители бригады.

Анатолий Сорочинский в 2014 году воевал в составе добровольческого батальона "Айдар". В 2017-м пришел в ряды Королевской бригады.

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"Анатолий погиб как настоящий воин и до последней минуты своей жизни не выпускал из рук своего оружия, с которой его и нашли поисковики", - говорят в бригаде.

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