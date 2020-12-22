Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня у Водяного, Южного, Шумов, Золотого-4 и Луганского. Враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На обстрелы противника наши воины открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

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"В результате вражеских обстрелов у Южного двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинский военнослужащий попал в плен незаконных вооруженных формирований оккупантов. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Боевики ЛНР опубликовали фото похищенного ими украинского военного. Утверждают, что захваченного зовут Александр Пупко, он служит в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.