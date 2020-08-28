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пятница, 28 августа 2020 18:25

Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко

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"Когда появилась непосредственная угроза потерять государство, мы поняли, что надо найти в себе мотивацию. Силы, чтобы в ХХІ веке рисковать жизнью и гибнуть", - говорит Александр Терещенко, заместитель министра по делам ветеранов, защитник Донецкого аэропорта.

Автор: Предоставлены проэктом Arts & Rights
  Киборг Александр Терещенко: "Важно, чтобы политика памяти строилась на живых историях, реальных людях. Ибо те, кто готов идти и погибать за государство - это обычные люди "
Киборг Александр Терещенко: "Важно, чтобы политика памяти строилась на живых историях, реальных людях. Ибо те, кто готов идти и погибать за государство - это обычные люди "

"Память должна быть живой, - убежден Александр Терещенко. - Я родился в советском государстве, воспитывался на советской мифологии нереальных идолов. Не хочу, чтобы у нас были такие же рассказы. Сейчас важно, чтобы политика памяти строилась на живых историях, реальных людях. Ибо те, кто готов идти и погибать за государство - это обычные люди. И чтобы, глядя на них, у нас было желание идти дальше.

Мы должны строить память в таком направлении. Конечно, нельзя избавиться печали о погибших. Но должна быть прежде всего гордость за то, что они - наши соотечественники.

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В прошлом году я был на Черниговщине в одном маленьком селе. Там одна из жительниц села решила сделать музей в доме мужчины, погибшего на Востоке. Этот человек был механиком механизированной бригады, погиб во время обстрела. Просто пошел защищать, делать то, что может. Женщина взяла и сама сделала музей. Этот зов души людей к живой, неподдельной памяти - невероятно важно и ценно".

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников Украины. Соответствующий приказ 24 августа 2019 подписал президент Владимир Зеленский. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе - дня выхода из окружения в Иловайске Донецкой области 29 августа 2014 года. Это день памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Онлайн-марафон документального активизма, организованный проектом Arts & Rights
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