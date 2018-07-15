Нарвались: рассказали о уничтоженных на Донбассе боевиках

На Донбассе ликвидировали двух боевиков, еще двух ранили. Фото: Ntv

На Донбассе в районе оккупированного местными боевиками и российскими военными Донецка уничтожили двух террористов.

Еще двое боевиков получили тяжелые ранения. Об этом рассказал волонтер, боец ​​спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что это произошло на северо-западной окраине города, в районе т.н. "Вольво-центра". Тела погибших доставили в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединения им. Калинина, а раненых - в областную травматологическую больницу.

Токарев говорит, что боевики случайно нарвались на украинских военных.

"Вроде "ребята просто выдвинулись для осмотра и нарвались ", - говорит волонтер.

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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе российского кадрового военного Мазудина Неджферова. Известно, что он также участвовал в аннексии Крыма.