Напряжение растет по всей линии фронта. Российские оккупанты обстреляли украинские позиции 14 раз

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 6 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщили в штабе ООС.

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Отмечается, что неподалеку Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Песков и Опытного - с минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй, Каменки и Гнутово российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

У поселка Новгородское били из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Золотого-4 и Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотошковского враг применял стрелковое оружие.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 7 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

6 апреля на фронте погибли двое украинских военных - Владимир Шпак и Максим Стеблянко. Старший лейтенант Владимир Шпак погиб во время обстрела. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. 23-летний Максим Стеблянко получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.