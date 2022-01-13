Наемника боевиков приговорили к девяти годам тюрьмы

Он успел послужить и ЛНР и ДНР. Фото: Pexels

В Херсоне к девяти годам лишения свободы приговорен участник террористической группировки.

Уроженца села Красная Поляна Каховского района Херсонской области сочли виновным в участии и содействии террористической организации, сообщает Херсонская областная прокуратура.

Прокурор доказал, что мужчина с октября 2014 по март 2015 года добровольно вступил в ряды "Отдельного казачьего батальона имени Ермака" в составе террористической организации ЛНР.

Он был механиком-водителем боевой машины БТР. С сентября 2015 по март 2017 злоумышленник служил террористической организации ДНР. Принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Осужденный управлял бронетранспортером и грузовым военным автомобилем "Урал". Он ремонтировал бронированные транспортные средства и другую военную технику. Выполнял задачи террористов.

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"Приговор суда вступил в законную силу, а начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания гражданина и приведения приговора в исполнение", - говорится в сообщении.

С 10 января окупанты на Донбассе приводят войска в боевую готовность. Также доукомплектовываются военные части, сообщает пресс-служба главного управления разведки Минобороны.