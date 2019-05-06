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понедельник, 06 мая 2019 03:22

Наемник выставил на продажу медали за Донбасс и Крым
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Российский наемник продает свои медали
Фото: Апостроф
Российский наемник продает свои медали
Российский наемник продает свои медали
Российский наемник продает свои медали
Российский наемник продает свои медали

Российский наемник Владислав Горожанский, который участвовал в оккупации Крыма и Донбасса, выставил свои медали на продажу в интернете.

"Хроники "гражданской" войны или как бывший псковский десантник 104-го ДШП рф продает свои медали: "Суворова за командировки в ЛНР, боевые действия в районе Новосветловки Луганской области". Цена Суворова и "Возвращение Крыма" - 38000 рупий", - написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

В марте террорист и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин выставил на продажу свою медаль за "возвращение" Крыма.

Лот боевик выставил на сайте нумизматической аукционной фирмы.

Стартовая цена за медаль, которую пытается продать террорист - один миллион рублей.

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