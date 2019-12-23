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понедельник, 23 декабря 2019 07:37

Надо просто перестать стрелять? На Донбассе снова погиб украинский воин

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Надо просто перестать стрелять? На Донбассе снова погиб украинский воин
За прошедшие сутки украинский обстреляли 8 разив. Фото: Андрей Дубчак / Радио Свобода

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Такие данные по состоянию на 7 утра 23 декабря предоставляет странице в Facebok "Операция объединенных сил".

"Обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм., А также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил. Рядом с песком стреляли из стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Стрелковое оружие также применяли дважды у Красногоровки и недалеко от населенного пункта Васильевка.

3 обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

Неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем. Также это оружие и минометы калибра 82 мм применяли в районе населенного пункта Новолуганское.

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Вчера, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

В следующем году, в Павлограде Днепропетровской области начнут строить новый патронный завод.

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Дата
23
декабря

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