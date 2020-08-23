Над оккупированным Донбассом запустили сине-желтые шарики

Мариупольцы в День Государственного флага Украины отправили поздравления жителям оккупированного Донбасса.
Запустили 50 шаров синего и желтого цвета, сообщается на сайте 0629.
Отправили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.
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"Активисты надеются, что шарики долетят до украинцев, проживающих за линией разграничения и они почувствуют, что о них помнят", - написали в сообщении.
Военные Объединенных сил поздравили украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины. Также защитники Украины из Объединенных сил записали видеообращение.
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