Над оккупированным Донбассом запустили сине-желтые шарики

Из Мариуполя запустили шарики. Фото: 0629

Мариупольцы в День Государственного флага Украины отправили поздравления жителям оккупированного Донбасса.

Запустили 50 шаров синего и желтого цвета, сообщается на сайте 0629.

Отправили их через линию разграничения в сторону неподконтрольных территорий.

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"Активисты надеются, что шарики долетят до украинцев, проживающих за линией разграничения и они почувствуют, что о них помнят", - написали в сообщении.

Военные Объединенных сил поздравили украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости Украины. Также защитники Украины из Объединенных сил записали видеообращение.