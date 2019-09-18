Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС

В штабе операции Объединенных сил заявляют о разведении сил на Донбассе / фото: Эспрессо

Разведение войск планируют провести по всей линии соприкосновения. Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

В ближайшее время такую ​​зону создадут вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Gazeta.ua посмотрела, как в соцсетях отреагировали на заявление генерала.

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По Минским договоренностями от 2015 года, город Дебальцево Донецкой области должен быть подконтрольным украинскому правительству. Но в результате кровопролитных боев его захватили российские регулярные войска и бандитские формирования.

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17 сентября при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб Владислав Рой, боец ​​батальона "Айдар".

Родом из Запорожья.