Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС

Разведение войск планируют провести по всей линии соприкосновения. Генеральный штаб проводит подготовку к этому.
В ближайшее время такую зону создадут вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.
Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Gazeta.ua посмотрела, как в соцсетях отреагировали на заявление генерала.
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По Минским договоренностями от 2015 года, город Дебальцево Донецкой области должен быть подконтрольным украинскому правительству. Но в результате кровопролитных боев его захватили российские регулярные войска и бандитские формирования.
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17 сентября при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб Владислав Рой, боец батальона "Айдар".
Родом из Запорожья.
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