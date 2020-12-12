Начало суток на Донбассе: двое военных получили ранения

Двое военных получили ранения в Донбассе. ФОТО: Facebook

Сегодня утром двое военнослужащих одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе на своей странице в Facebook.

Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь. В сообщении говорится, что военнослужащие остались в районе обороны и по предварительным данным эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются.

О происшествии сообщено представителей ОБСЕ. Наблюдательный группа украинской стороны СЦКК осуществляет меры по верификации события.

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Вчера, 11 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами.