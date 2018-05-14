 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 3969
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1152
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1872
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 39969
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1314
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 954
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2610
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 2017
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52280
Фото
Все фото
3
13
5
3
3
Показали последствия обстрела боевиками мирного села
Показали последствия обстрела боевиками мирного села
Нацгвардійці показали боевые умения перед военными атташе
Нацгвардійці показали боевые умения перед военными атташе
Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами
Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Показали последствия обстрела боевиками жилых домов
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
Захарченко боится мирных жителей Донбасса - СМИ
Видео
Все видео
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Мастер- класс: украинские разведчики показали, как обходят мины боевиков
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
"Почувствуйте на себе" - опубликовали впечатляющее видео боя на Донбассе
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12816
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3024
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8487
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6948
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2205
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
1 Просмотров: 954
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 14:16

Нацгвардійці показали боевые умения перед военными атташе
13

  Комментировать

Национальная гвардия показала умение перед военными атташе из 26 стран мира
Фото: radiosvoboda.org
Национальная гвардия показала умение перед военными атташе из 26 стран мира
Национальная гвардия показала умение перед военными атташе из 26 стран мира
Национальная гвардия показала умение перед военными атташе из 26 стран мира
Национальная гвардия показала умение перед военными атташе из 26 стран мира

В Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений, который дислоцируется в селе Старое Киевской области, состоялась презентация Национальной гвардии Украины для почти 50 военных атташе из 26 стран мира, лиц дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

"В течение четырех лет гвардия развивалась с привлечением иностранных инвестиций и поддержки ряда стран. Представители именно этих государств и были приглашены на мероприятие", - говорится в сообщении "Радио Свобода".

Нацгвардейцы показали психологическую полосу командного сплочения военнослужащих. Продемонстрировали показательные выступления подразделений специального и оперативного назначения, которые, по словам командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, уже через две недели отправится на Восток выполнять задачи в составе Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне испытывают новое оружие против украинских пограничников.

Румынские тренеры будут помогать в подготовке горных подразделений Национальной гвардии. Подготовка будет проходить в рамках проекта "Техническая помощь для развития Национальной гвардии Украины".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацгвардійці показали боевые умения перед военными атташе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 137775
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 101866
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 39987
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 26246
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 23 Просмотров: 24086
Донбасс
Показали последствия обстрела боевиками мирного села
Показали последствия обстрела боевиками мирного села
3
 Просмотров: 747
Объяснили, почему Волкер собрался приехать в Донбасс
Объяснили, почему Волкер собрался приехать в Донбасс Просмотров: 126
Во время службы на Донбасе погиб контрактник
Во время службы на Донбасе погиб контрактник Просмотров: 351
Пьяные боевики на Донбассе прострелили грудь мирному жителю
Пьяные боевики на Донбассе прострелили грудь мирному жителю Просмотров: 288
Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской
Боевики сорвали разведение сил возле Станицы Луганской 1 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
23
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 24638
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua