Нацгвардійці показали боевые умения перед военными атташе

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В Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений, который дислоцируется в селе Старое Киевской области, состоялась презентация Национальной гвардии Украины для почти 50 военных атташе из 26 стран мира, лиц дипломатического корпуса иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

"В течение четырех лет гвардия развивалась с привлечением иностранных инвестиций и поддержки ряда стран. Представители именно этих государств и были приглашены на мероприятие", - говорится в сообщении "Радио Свобода".

Нацгвардейцы показали психологическую полосу командного сплочения военнослужащих. Продемонстрировали показательные выступления подразделений специального и оперативного назначения, которые, по словам командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, уже через две недели отправится на Восток выполнять задачи в составе Объединенных сил.

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Румынские тренеры будут помогать в подготовке горных подразделений Национальной гвардии. Подготовка будет проходить в рамках проекта "Техническая помощь для развития Национальной гвардии Украины".